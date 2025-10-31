Campi Flegrei | Magi interroga il Governo | Pozzuoli non può più attendere gli hub di accoglienza
Il Segretario Nazionale di +Europa, Riccardo Magi, ha presentato una interrogazione al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, per chiedere chiarimenti urgenti sullo stato di realizzazione degli Hub di accoglienza di Pozzuoli, infrastrutture considerate centrali nel “Piano speditivo di emergenza per l’area del bradisismo” predisposto ai sensi del decreto-legge . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
