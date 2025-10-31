Campi Flegrei | Magi interroga il Governo | Pozzuoli non può più attendere gli hub di accoglienza

Teleclubitalia.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Segretario Nazionale di +Europa, Riccardo Magi, ha presentato una interrogazione al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, per chiedere chiarimenti urgenti sullo stato di realizzazione degli Hub di accoglienza di Pozzuoli, infrastrutture considerate centrali nel “Piano speditivo di emergenza per l’area del bradisismo” predisposto ai sensi del decreto-legge . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

campi flegrei magi interroga il governo pozzuoli non pu242 pi249 attendere gli hub di accoglienza

© Teleclubitalia.it - Campi Flegrei: Magi interroga il Governo: Pozzuoli non può più attendere gli hub di accoglienza

Altre letture consigliate

Campi flegrei, torna «Jazz in vigna» - Sesto appuntamento dei Quartieri Jazz con la X edizione del Jazz in Vigna per sabato 6 settembre ore 21 nella splendida location dell’Agriturismo Il Gruccione. Segnala ilmattino.it

Campi Flegrei, scossa di terremoto avvertita a Napoli: magnitudo 2.7 poi un'altra di 2.2 - Una scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei è stata avvertita poco prima delle ore 20 a Napoli. Da ilmattino.it

Campi Flegrei, così il suolo è cambiato dopo l’ultima potente scossa: i dati. Lo studio sul “motore” del bradisismo - Dopo lo sciame sismico che ha interessato i Campi Flegrei lo scorso 1 settembre, con scossa principale di magnitudo 4. Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Campi Flegrei Magi Interroga