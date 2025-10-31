Campi Flegrei la sismicità si sta concentrando in una zona precisa della crosta probabile segno dello sviluppo di una faglia

Un nuovo studio dell'Ingv e dell'Università di Roma Tre mostra come dal 2023 ci sia stata la transizione da una microsismicità diffusa in tutta la caldera a una distribuzione più concentrata in una zona. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Campi Flegrei, la sismicità si sta concentrando in una zona precisa della crosta, probabile segno dello sviluppo di una faglia

