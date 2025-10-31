Campi Flegrei il comportamento della crosta è cambiato nel tempo | pubblicato un nuovo studio

Napolitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Campi Flegrei sono una caldera vulcanica attiva che, dalla seconda metà 2005, mostra chiari segnali di disequilibrio: sollevamento del suolo, sismicità locale a bassa profondità e incremento dei flussi di gas dalle zone fumaroliche. Questo processo, noto come bradisismo, a partire dal 2023, si. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

campi flegrei comportamento crostaCampi Flegrei, lo studio: «Terremoti in una zona precisa della crosta: forse segno di una nuova faglia» - I Campi Flegrei sono una caldera vulcanica attiva che, dalla seconda metà 2005, mostra chiari segnali di disequilibrio: sollevamento ... Scrive msn.com

Campi Flegrei, lo “strato debole” della crosta una chiave per comprendere il bradisismo - Lo studio è stato presentato al recente Congresso Nazionale della Società Geologica Italiana e della Società Italiana di ... Segnala ilmattino.it

Campi Flegrei, due scosse di magnitudo 3.3 - 3, sono state registrate nei Campi Flegrei questo pomeriggio, la prima alle 16. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Campi Flegrei Comportamento Crosta