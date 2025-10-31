Campi Flegrei il comportamento della crosta è cambiato nel tempo | pubblicato un nuovo studio
I Campi Flegrei sono una caldera vulcanica attiva che, dalla seconda metà 2005, mostra chiari segnali di disequilibrio: sollevamento del suolo, sismicità locale a bassa profondità e incremento dei flussi di gas dalle zone fumaroliche. Questo processo, noto come bradisismo, a partire dal 2023, si. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altre letture consigliate
Tg3. . A Fuoritg abbiamo dedicato spazio al tema della prevenzione sismica e vulcanica. A nove anni dal terremoto di Norcia, infatti, l'attenzione si sposta anche sui Campi Flegrei, una vasta area vulcanica attiva e tra le più pericolose al mondo. - facebook.com Vai su Facebook
#terremoto nei Campi Flegrei segnalato dagli utenti dell'app Rilevatore Terremoto. 28 segnalazioni in un raggio di 11km. Scarica la app da https://sismo.app/it/download per ricevere allerte in tempo reale - X Vai su X
Campi Flegrei, lo studio: «Terremoti in una zona precisa della crosta: forse segno di una nuova faglia» - I Campi Flegrei sono una caldera vulcanica attiva che, dalla seconda metà 2005, mostra chiari segnali di disequilibrio: sollevamento ... Scrive msn.com
Campi Flegrei, lo “strato debole” della crosta una chiave per comprendere il bradisismo - Lo studio è stato presentato al recente Congresso Nazionale della Società Geologica Italiana e della Società Italiana di ... Segnala ilmattino.it
Campi Flegrei, due scosse di magnitudo 3.3 - 3, sono state registrate nei Campi Flegrei questo pomeriggio, la prima alle 16. Scrive ansa.it