Campi Flegrei i terremoti hanno aperto una nuova faglia | 178 scosse in una settimana

Iltempo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai Campi Flegrei i terremoti hanno aperto una nuova fagli e il suolo è  tornato a sollevarsi di due centimetri al mese contro i 10 millimetri dei mesi precedenti. Lo studio "Birth and growth of a volcanotectonic fault during the current volcanic unrest at Campi Flegrei caldera", pubblicato sulla prestigiosa rivista Communications Earth & Environment della casa editrice Nature, ha documentato la transizione - a partire dal 2023 - da una microsismicita diffusa in tutta la caldera a una distribuzione più concentrata lungo un piano interpretabile come l'enucleazione di una faglia. La ricerca, frutto della collaborazione tra l'Università degli Studi Roma Tre e l'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, fornisce un importante contributo alla comprensione dei meccanismi sismici in atto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

