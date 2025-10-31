Campi Flegrei esercitazione nazionale il 5 e 6 novembre | simulazioni di evacuazione dal Porto di Napoli verso Sicilia e Sardegna
Esercitazione nazionale ai Campi Flegrei il 5 e 6 novembre: simulazioni di evacuazione dal Porto di Napoli verso Sicilia e Sardegna. Oltre 120 studenti coinvolti nelle prove di allontanamento assistito. Una grande operazione di prevenzione e sicurezza per l’area flegrea. È tutto pronto per l’esercitazione nazionale “Campi Flegrei 2025”, in programma mercoledì 5 e giovedì . 🔗 Leggi su 2anews.it
Un nuovo studio in collaborazione tra l’Università degli Studi di Roma Tre e INGV appena pubblicato su Communications Earth & Environment, mostra che la sismicità dei Campi Flegrei si sta concentrando in una zona precisa della crosta: un segnale della for - facebook.com Vai su Facebook
#terremoto nei Campi Flegrei segnalato dagli utenti dell'app Rilevatore Terremoto. 56 segnalazioni in un raggio di 12km. Scarica la app da https://sismo.app/it/download per ricevere allerte in tempo reale - X Vai su X
Esercitazione Campi Flegrei 5-6 novembre, prove di evacuazione da Napoli con le navi per Sicilia e Sardegna - Esercitazione nazionale per il rischio eruzione ai Campi Flegrei mercoledì 5 e giovedì 6 novembre. Come scrive fanpage.it
Campi Flegrei: esercitazione nazionale sul rischio vulcanico a Napoli - Si terrà mercoledì 5 e giovedì 6 novembre l’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico “Campi Flegrei 2025”, organizzata dal dipartimento della ... Segnala msn.com
Campi Flegrei, nuova esercitazione sul rischio vulcanico: sarà simulato l'allontanamento da tre aree di attesa a Napoli - Le attività esercitative prenderanno il via, per posti di comando, mercoledì 5 novembre con la comunicazione tra i centri di coordinamento attivati ai diversi livelli territoriali e l’attivazione virt ... Lo riporta napolitoday.it