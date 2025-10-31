Campi Flegrei esercitazione nazionale il 5 e 6 novembre | simulazioni di evacuazione dal Porto di Napoli verso Sicilia e Sardegna

Esercitazione nazionale ai Campi Flegrei il 5 e 6 novembre: simulazioni di evacuazione dal Porto di Napoli verso Sicilia e Sardegna. Oltre 120 studenti coinvolti nelle prove di allontanamento assistito. Una grande operazione di prevenzione e sicurezza per l’area flegrea. È tutto pronto per l’esercitazione nazionale “Campi Flegrei 2025”, in programma mercoledì 5 e giovedì . 🔗 Leggi su 2anews.it

