Campi Flegrei | dalla sismicità diffusa alla nascita e crescita di una faglia

Puntomagazine.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo studio in collaborazione tra l’Università degli Studi di Roma Tre e INGV appena pubblicato su Communications Earth & Environment. R oma, 31 ottobre 2025 –  I Campi Flegrei sono una caldera vulcanica attiva che, dalla seconda metà 2005, mostra chiari segnali di disequilibrio: sollevamento del suolo, sismicità locale a bassa profondità e incremento dei flussi di gas dalle zone fumaroliche. Questo processo, noto come bradisismo, a partire dal 2023, si è intensificato in modo significativo, soprattutto nella zona centrale della caldera tra Pozzuoli e Bagnoli, con terremoti via via più frequenti e intensi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

