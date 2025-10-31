Campi Flegrei c'è il segnale che si sta attivando una faglia al centro della caldera | nuovo studio Ingv-Roma Tre

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo studio sui Campi Flegrei di Ingv e Università di Roma Tre: "Dal 2023 la sismicità si sta concentrando su un piano al centro della Caldera. Possibile segnale di nascita di una nuova faglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

campi flegrei c 232Terremoto Campi Flegrei/ Pappalardo: “Bradisismo continua e quindi c’&#232; ancora forte sismicità” - Terremoto Campi Flegrei, la numero uno dell'Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo, intervistata dai microfoni di Uno Mattina ... Scrive ilsussidiario.net

C’&#232; stato un terremoto di magnitudo 4.6 nella zona dei Campi Flegrei, tra i più forti degli ultimi decenni - Alle 12:47 di lunedì c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4. Secondo ilpost.it

Terremoto Campi Flegrei, il bollettino settimanale: solo 32 scosse/ Ma fra i residenti c’&#232; preoccupazione - Terremoto Campi Flegrei, il bollettino settimanale è positivo, con sole 32 scosse, ma fra i residenti c'è paura e preoccupazione Una nuova scossa di terremoto Campi Flegrei si è verificata nelle ... Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Campi Flegrei C 232