Campari sequestro di 1,2 miliardi in azioni per la holding Lagfin
I finanzieri del comando provinciale di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Monza, per un valore di oltre 1,2 miliardi di euro nei confronti della holding di diritto lussemburghese Lagfin Sca, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. L’indagine, sviluppata dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, ha preso avvio da una verifica fiscale nei confronti della holding, che a seguito di un’operazione straordinaria di fusione per incorporazione ha assorbito la propria controllata italiana, detentrice del pacchetto azionario di maggioranza di Davide Campari Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
