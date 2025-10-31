Campari sequestrate azioni per 1,2 mld
22.40 I finanzieri della Gdf hanno sequestrato azioni ordinarie della Davide Campari per oltre un miliardo di euro detenute dalla holding di diritto lussemburghese Lagfin S.C.A. Il provvedimento di sequestro è stato firmato dal gip di Monza nell'ambito di una indagine in cui sono ipotizzati i reati di "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" e anche la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
