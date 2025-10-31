Campari Procura di Monza sequestra 1,2 mld alla holding Lagfin
Milano, 31 ott. (askanews) – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, su disposizione della Procura di Monza, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del capoluogo brianzolo per un valore di oltre 1,2 miliardi di euro nei confronti della holding di diritto lussemburghese Lagfin Sca, per il reato di “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” e per “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”. In una nota, la Procura spiega che l’indagine, sviluppata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, ha preso avvio da una verifica fiscale nei confronti della predetta holding la quale, a seguito di un’operazione straordinaria di “fusione per incorporazione”, ha assorbito la propria controllata italiana, detentrice del pacchetto azionario di maggioranza di Davide Campari Milano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
