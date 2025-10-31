Campari maxi sequestro da 1,29 miliardi alla holding Lagfin | si indaga per evasione fiscale

Il reato contestato è quello di "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" e per "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", su cui dovrà poi decidere il tribunale. Al centro delle indagini vi sarebbe la exit tax della fusione tra il gruppo lussemburghese e quello italian. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

campari maxi sequestro da 129 miliardi alla holding lagfin si indaga per evasione fiscale

Campari, maxi sequestro da 1,29 miliardi alla holding Lagfin: si indaga per evasione fiscale

