Campari maxi sequestro da 1,29 miliardi alla holding Lagfin | si indaga per evasione fiscale
Il reato contestato è quello di "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" e per "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", su cui dovrà poi decidere il tribunale. Al centro delle indagini vi sarebbe la exit tax della fusione tra il gruppo lussemburghese e quello italian. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
