Campari la Guardia di Finanza sequestra azioni per 1,2 miliardi di euro Il nodo della exit tax
Milano, 31 ottobre 2025 – Un maxi sequestro da oltre un miliardo di euro alla Davide Campari. Il provvedimento di sequestro – eseguito dalla Guardia di Finanza sulle azioni ordinarie dell’azienda per esattamente 1.291.758.703,34 di euro, detenute dalla holding di diritto lussemburghese Lagfin S.C.A – è stato firmato dal gip di Monza nell'ambito di una indagine in cui sono ipotizzati i reati di "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" e anche la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche". L'inchiesta della Procura di Monza, guidata da Claudio Gittardi, ha preso il via da una verifica fiscale della Fiamme Gialle nei confronti di Lagfin, la quale, a seguito di un'operazione straordinaria di "fusione per incorporazione", ha assorbito la propria controllata italiana, detentrice del pacchetto azionario di maggioranza di Davide Campari Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
7.45 del mattino, bar bello tosto del centro storico di Sassari, uomo sulla cinquantina con una bottiglia di Heineken da 66 appena bevuta e un campari con il gin appena ordinato mi guarda e, con tutta la sicurezza di un lungo tirocinio epatico al bancone degli - facebook.com Vai su Facebook
La Guardia di Finanza sequestra azioni della Campari per 1,2 miliardi di euro - Non sarebbero state dichiarate plusvalenze sulla fusione con la controllata italiana detentrice del 51,8% di Campari ... Segnala rainews.it
Campari, indagine per evasione fiscale: maxi sequestro di oltre un miliardo in azioni - I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano, su disposizione della procura di Monza, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip di Monza per ... adnkronos.com scrive
Indagine per evasione fiscale alla ‘Davide Campari’: sequestrate azioni per oltre 1,2 miliardi di euro - Il gip del Tribunale di Monza ha disposto il sequestro per oltre 1,2 miliardi di euro in azioni della 'Davide Campari' ... Da fanpage.it