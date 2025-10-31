Milano, 31 ottobre 2025 – Un maxi sequestro da oltre un miliardo di euro alla Davide Campari. Il provvedimento di sequestro – eseguito dalla Guardia di Finanza sulle azioni ordinarie dell’azienda per esattamente 1.291.758.703,34 di euro, detenute dalla holding di diritto lussemburghese Lagfin S.C.A – è stato firmato dal gip di Monza nell'ambito di una indagine in cui sono ipotizzati i reati di "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" e anche la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche". L'inchiesta della Procura di Monza, guidata da Claudio Gittardi, ha preso il via da una verifica fiscale della Fiamme Gialle nei confronti di Lagfin, la quale, a seguito di un'operazione straordinaria di "fusione per incorporazione", ha assorbito la propria controllata italiana, detentrice del pacchetto azionario di maggioranza di Davide Campari Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Campari, la Guardia di Finanza sequestra azioni per 1,2 miliardi di euro. Il nodo della “exit tax”