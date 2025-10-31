Campari la Guardia di Finanza sequestra 1,2 miliardi in azioni | nel mirino la exit tax
Ipotizzati i reati di «dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici» e anche la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche». Sotto la lente la fusione per incorporazione ha assorbito la propria controllata italiana. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
La Guardia di Finanza sequestra azioni della Campari per 1,2 miliardi di euro - Non sarebbero state dichiarate plusvalenze sulla fusione con la controllata italiana detentrice del 51,8% di Campari ... Lo riporta rainews.it
Campari, indagine per evasione fiscale: maxi sequestro di oltre un miliardo in azioni - I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano, su disposizione della procura di Monza, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip di Monza per ... adnkronos.com scrive
Indagine per evasione fiscale alla ‘Davide Campari’: sequestrate azioni per oltre 1,2 miliardi di euro - Il gip del Tribunale di Monza ha disposto il sequestro per oltre 1,2 miliardi di euro in azioni della 'Davide Campari' ... Riporta fanpage.it