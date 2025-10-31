Campari la guardia di finanza sequestra 1,2 miliardi alla holding Lagfin | exit tax nel mirino

Gli inquirenti ipotizzano una "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" e anche la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Campari, la guardia di finanza sequestra 1,2 miliardi alla holding Lagfin: "exit tax" nel mirino

Stangata su Campari della Guardia di Finanza: sequestrato 1,2 miliardi alla holding di famiglia. I sospetti sulla maxi evasione sulla exit tax - X Vai su X

La Guardia di Finanza sequestra azioni della Campari per 1,2 miliardi di euro - Non sarebbero state dichiarate plusvalenze sulla fusione con la controllata italiana detentrice del 51,8% di Campari ... Secondo msn.com

Campari, la Guardia di finanza sequestra azioni per oltre 1,2 miliardi di euro per presunta evasione fiscale - La magistratura di Monza accusa di evasione fiscale la holding della famiglia Garavoglia che controlla la Davide Campari e fa sequestrare dalla Guardia di finanza azioni per un valore di 1,2 miliardi ... Lo riporta firstonline.info

Campari, la Guardia di Finanza sequestra azioni per 1,2 miliari di euro. Il nodo della “exit tax” - Il provvedimento è stato firmato dal gip di Monza nell'ambito di una indagine in cui sono ipotizzati i reati di "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" e anche la "responsabilità amministr ... Scrive msn.com