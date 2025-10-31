Campari la guardia di finanza sequestra 1,2 miliardi alla holding Lagfin | exit tax nel mirino

Tgcom24.mediaset.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli inquirenti ipotizzano una "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" e anche la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

campari la guardia di finanza sequestra 12 miliardi alla holding lagfin exit tax nel mirino

