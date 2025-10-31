Campari la finanza sequestra 1,2 miliardi in azioni | il caso della Exit Tax
I finanzieri del comando provinciale di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Monza, per un valore di oltre 1,2 miliardi di euro nei confronti della holding di diritto lussemburghese Lagfin Sca, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. L'indagine, sviluppata dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, ha preso avvio da una verifica fiscale nei confronti della holding, che a seguito di un'operazione straordinaria di fusione per incorporazione ha assorbito la propria controllata italiana, detentrice del pacchetto azionario di maggioranza di Davide Campari Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it
La Guardia di Finanza sequestra azioni della Campari per 1,2 miliardi di euro - Non sarebbero state dichiarate plusvalenze sulla fusione con la controllata italiana detentrice del 51,8% di Campari ... Lo riporta msn.com
Campari, la Guardia di finanza sequestra azioni per oltre 1,2 miliardi di euro per presunta evasione fiscale - La magistratura di Monza accusa di evasione fiscale la holding della famiglia Garavoglia che controlla la Davide Campari e fa sequestrare dalla Guardia di finanza azioni per un valore di 1,2 miliardi ... Riporta firstonline.info
Campari, sequestrate azioni per 1,2 miliardi di euro - Coinvolta la holding lussemburghese che controlla l'azienda di Sesto San Giovanni: secondo la Procura di Monza, non sono state dichiarate plusvalenze della società italiana incorporata ... Riporta rainews.it