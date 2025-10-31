Campari indagine per evasione fiscale | maxi sequestro di oltre un miliardo in azioni
(Adnkronos) – I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano, su disposizione della procura di Monza, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip di Monza per un valore di oltre un miliardo di euro, esattamente 1.291.758.703,34, nei confronti di Lagfin, holding di diritto lussemburghese, principale azionista di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
