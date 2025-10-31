Campari Finanza sequestra 1,3 miliardi in azioni | indagine per evasione fiscale

Ilmessaggero.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I finanzieri della Gdf hanno sequestrato azioni ordinarie della Davide Campari per oltre un miliardo di euro - esattamente 1.291.758.703,34 di euro - e detenute dalla holding di diritto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

campari finanza sequestra 13 miliardi in azioni indagine per evasione fiscale

© Ilmessaggero.it - Campari, Finanza sequestra 1,3 miliardi in azioni: indagine per evasione fiscale

Altre letture consigliate

La finanza sequestra prodotti di bellezza tossici, otto indagati - Mille flaconi di prodotti cosmetici sono stati sequestrati dai militari della Guardia di finanza in centri estetici e negozi di Vigevano, Mortara e Garlasco. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Scuola, la Guardia di Finanza sequestra oltre tre milioni di prodotti «non sicuri» - Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, i Reparti della Guardia di Finanza della Provincia di Brescia hanno intensificato i controlli sul territorio per garantire un inizio d’anno scolastico ... Secondo brescia.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Campari Finanza Sequestra 13