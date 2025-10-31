Campania | Cerreto FdI ' da governo Meloni segnali concreti per filiere agricole'
Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Insieme al sottosegretario all'Agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra, e al collega Gimmi Cangiano, abbiamo visitato alcune eccellenze agricole della provincia di Caserta. Presso Deltafina Spa a Francolise, realtà leader nella trasformazione del tabacco, abbiamo incontrato la governance aziendale e una delegazione di produttori, affrontando insieme a questi i temi legati alla filiera tabacchicola e alla nuova disciplina sui flussi di manodopera stagionale, resa più flessibile dal governo Meloni. Successivamente, alle Fattorie Garofalo di Capua, il sottosegretario ha illustrato le opportunità dei contratti di filiera, con una dotazione di oltre 1,2 miliardi di euro grazie all'azione del ministro Lollobrigida, a beneficio di produzioni d'eccellenza come la mozzarella di bufala campana Dop. 🔗 Leggi su Iltempo.it
