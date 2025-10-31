Camogli per un mese e mezzo chiude l' ufficio postale

A Camogli chiude l'ufficio postale per circa un mese e mezzo. Sarà coinvolto dai lavori del progetto Polis, attraverso il quale le poste dei comuni con meno di 15mila abitanti vengono trasformate in ‘Casa dei servizi digitali’, per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

