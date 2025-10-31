N on è necessario prendere un aereo per fuggire dalla routine: spesso la rivoluzione più profonda comincia con un piede davanti all’altro, lungo le strade che attraversiamo ogni giorno. Lo sanno bene coloro che oggi, 31 ottobre, festeggiano l’Urban Trekking Day, la giornata che trasforma le città in un museo a cielo aperto. Un modo per riscoprire scorci, profumi e dettagli che sfuggono a chi fotografa più con lo smartphone che con lo sguardo. Camminare è come una terapia: otto grandi benefici provati dalla scienza X Urban Trekking Day: camminare è un atto rivoluzionario. Camminare, così, da gesto apparentemente semplice, diventa atto creativo: rallentare, ascoltare, sorprendersi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Camminare in città non è solo movimento, è un modo di pensare