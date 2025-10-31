Camicia nera trionferà Cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia il Pd contro Meloni

Thesocialpost.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sede provinciale di Fratelli d’Italia a Parma, in Borgo del Parmigianino, è scoppiata la polemica dopo la diffusione di un video su Instagram in cui si sentono cori con riferimenti al Duce e al repertorio delle camicie nere. Nel filmato, tra inni e grida, compare anche un tricolore sventolato mentre all’interno del locale si riproducono riferimenti alla retorica del passato fascista. Il contenuto ha suscitato immediata reazione da parte delle istituzioni cittadine e del Partito democratico locale, che hanno condannato l’episodio definendolo inaccettabile per il tessuto civile della città. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

camicia nera trionfer224 cori fascisti nella sede di fratelli d8217italia il pd contro meloni

© Thesocialpost.it - “Camicia nera trionferà”. Cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia, il Pd contro Meloni

Approfondisci con queste news

camicia nera trionfer224 coriParma, coro fascista “camicia nera trionferà” e inno al Duce in sede FdI: il video - Cori fascisti inneggianti a Benito Mussolini, cantati all'interno e davanti alla sede di Fratelli d'Italia in borgo del Parmigianino, a Parma, utilizzata ... lapresse.it scrive

camicia nera trionfer224 cori“Duce, duce” e “camicia nera trionferà”: cori fascisti dai giovani di FdI a Parma. Il movimento: “Commissariata la sezione” - Fa discutere un video in circolo sui social girato di fronte alla sede di Fratelli d’Italia a Parma la ser ... Da ilfattoquotidiano.it

camicia nera trionfer224 coriParma, cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia: «Camicia nera trionferà». Il Pd: «Meloni condanni» - Il video risalirebbe alla sera del 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma. corrieredibologna.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Camicia Nera Trionfer224 Cori