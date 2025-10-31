Camicia nera trionferà Cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia il Pd contro Meloni
Nella sede provinciale di Fratelli d’Italia a Parma, in Borgo del Parmigianino, è scoppiata la polemica dopo la diffusione di un video su Instagram in cui si sentono cori con riferimenti al Duce e al repertorio delle camicie nere. Nel filmato, tra inni e grida, compare anche un tricolore sventolato mentre all’interno del locale si riproducono riferimenti alla retorica del passato fascista. Il contenuto ha suscitato immediata reazione da parte delle istituzioni cittadine e del Partito democratico locale, che hanno condannato l’episodio definendolo inaccettabile per il tessuto civile della città. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
Ragazze , manca pochissimo ad HALLOWEEN !! Avete già trovato l’outfit adatto alla festa più #black dell’ anno? Se la vostra risposta e’ NO, continuate a seguirci ! Ogni giorno pubblicheremo novità e consigli per voi. Nel post : Camicia nera con colletto - facebook.com Vai su Facebook
Impedire di parlare all'università a un cittadino in quanto ebreo: è successo nel 1938 e nel 2025. La prima volta erano stati gli squadristi in camicia nera, la seconda volta gli squadristi con la falce e martello. Stavolta la Procura li identificherà, l’università li sosp - X Vai su X
Parma, coro fascista “camicia nera trionferà” e inno al Duce in sede FdI: il video - Cori fascisti inneggianti a Benito Mussolini, cantati all'interno e davanti alla sede di Fratelli d'Italia in borgo del Parmigianino, a Parma, utilizzata ... lapresse.it scrive
“Duce, duce” e “camicia nera trionferà”: cori fascisti dai giovani di FdI a Parma. Il movimento: “Commissariata la sezione” - Fa discutere un video in circolo sui social girato di fronte alla sede di Fratelli d’Italia a Parma la ser ... Da ilfattoquotidiano.it
Parma, cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia: «Camicia nera trionferà». Il Pd: «Meloni condanni» - Il video risalirebbe alla sera del 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma. corrieredibologna.corriere.it scrive