Nella sede provinciale di Fratelli d’Italia a Parma, in Borgo del Parmigianino, è scoppiata la polemica dopo la diffusione di un video su Instagram in cui si sentono cori con riferimenti al Duce e al repertorio delle camicie nere. Nel filmato, tra inni e grida, compare anche un tricolore sventolato mentre all’interno del locale si riproducono riferimenti alla retorica del passato fascista. Il contenuto ha suscitato immediata reazione da parte delle istituzioni cittadine e del Partito democratico locale, che hanno condannato l’episodio definendolo inaccettabile per il tessuto civile della città. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Camicia nera trionferà". Cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia, il Pd contro Meloni