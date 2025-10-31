Cambiava i fiori sulla tomba dei cari Anziana derubata è sotto shock

Si era recata al cimitero, che in questi giorni registra un gran numero di visitatori in vista delle festività di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti. Ma la visita, avvenuta poco prima di mezzogiorno dell'altra mattina, si è trasformata in un incubo: la donna è stata derubata della borsa. Fortunatamente non ha riportato ferite, ma ha subito uno spavento terribile rimanendo da sola senza più nulla. La vittima, concentrata sulla tomba dei propri cari, ha notato due persone avvicinarsi, ma non ha avuto il tempo di reagire. In pochi istanti, la borsa appoggiata al muro è sparita, insieme a documenti, carte di credito e telefono.

