Cambiaso Juve il primo bonus stagionale arriva dalla destra | può essere un segnale importante per Spalletti? L’esterno anche in Nazionale ha sempre giocato in quel ruolo… L’analisi
di Fabio Zaccaria Cambiaso, il primo assist della stagione con la Juve arriva dalla fascia destra: un ottimo segnale per Spalletti che anche in Nazionale lo ha sempre sfruttato in quella posizione. L’analisi completa post Udinese. La Juve è tornata alla vittoria dopo 8 partite, i bianconeri hanno battuto per 3-1 l’Udinese all’Allianz Stadium. Nella prima formazione di Brambilla subito è saltata agli occhi la posizione di Andrea Cambiaso, per la prima volta in stagione sfruttato a piede invertito sulla corsia di destra, all’altezza dei centrocampisti. Non che Brambilla sia un visionario, ma era parsa più volte evidente la difficoltà dell’esterno a giocare a sinistra, lato in cui staziona Yildiz e con cui spesso si pestava i piedi per caratteristiche comuni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
