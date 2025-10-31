Cambiaso il vero progetto di Spalletti | possibile cambio ruolo all’orizzonte Ma prima vuole capire perché… Il retroscena

di Mauro Munno Cambiaso il vero progetto di Spalletti: possibile cambio ruolo allorizzonte. Ma prima vuole capire perché. Il retroscena sull’esterno. Quando si pensa al tecnico di Certaldo,  Luciano Spalletti, si è abituati a immaginare un “colpo ad effetto” nella gestione e nella crescita dei suoi ragazzi, una mossa tattica o psicologica capace di sbloccare il loro potenziale. In questa sua nuova parentesi bianconera alla guida della Juventus, l’indiziato principale per questo tipo di evoluzione potrebbe essere  Andrea Cambiaso. L’allenatore toscano nutre una stima particolare per il jolly bianconero, come dimostrano le sue dichiarazioni ai tempi della Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

