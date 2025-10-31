Cambia tutto per gli studenti | rivoluzione totale sulle supplenze
La Legge di Bilancio in approvazione contiene anche una norma che andrà a modificare l’attuale sistema delle supplenze scolastiche. Ecco cosa potrebbe cambiare nel 2026 Mancano due mesi esatti al termine ultimo per l’approvazione della Legge di Bilancio 2026 che deve ottenere il via libera definitivo da Camera e Senato entro il 31 dicembre 2025.. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Contenuti che potrebbero interessarti
Meteo: Prossima Settimana, a sorpresa cambia tutto! Gli aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook
Isee prima casa, cambia tutto con la manovra: le soglie di esenzione https://catania.liveuniversity.it/2025/10/22/isee-prima-casa-cambia-tutto-con-la-manovra-le-soglie-di-esenzione/… - X Vai su X
Via libera alla riforma Maturità, cosa cambia per studenti e scuole dal 2026 - Approvata la riforma della Maturità 2026: meno commissari, nuove prove e valutazione della condotta che incide sui crediti. Come scrive quifinanza.it
Volley, rivoluzione Italia: palestre delle scuole aperte tutto l'anno! La legge Berruto cambia il paese, "È un altro Mondiale" - "Certo che servirebbero scuole più nuove, tutte con le palestre, il laboratorio e il teatro, ma lo sport ci insegna che prima di tutto bisogna fare con quello che c’è", dice Mauro Berruto. Si legge su tuttosport.com
Studenti interrompono lezioni UniBa, 'blocchiamo tutto' - Alcuni studenti dell'Università Aldo Moro di Bari, riuniti nella sigla Cambiare rotta, stamattina stanno tentando di interrompere le lezioni in quattro plessi - Da ansa.it