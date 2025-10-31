Cambia l’Italia per il Memorial Gander Giulia Perotti affiancherà Alice D’Amato

Cambia l’Italia che parteciperà al Memorial Gander, abituale evento di fine stagione dedicato alla memoria dell’ex Presidente della Federginnastica Mondiale. Le startlist comunicate dagli organizzatori avevano annunciato la presenza di Alice D’Amato, Manila Esposito e Yumin Abbadini, ma c’è stata una novità per l’evento in programma mercoledì 5 novembre a Morges (Svizzera): il DT Enrico Casella ha deciso di dare fiducia a Giulia Perotti, che scenderà così in pedana al posto di Esposito. La 16enne piemontese, reduce dall’ottavo posto al corpo libero in occasione del suo debutto ai Mondiali, avrà così la possibilità di cimentarsi in questa prestigiosa manifestazione internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

