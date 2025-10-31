Cambia la sede per il pagamento dei verbali al codice della strada

Il Comune di Pescara informa quali siano le nuove modalità per il pagamento dei verbali al codice della strada.A partire da lunedì 3 novembre, la cassa per il pagamento dei verbali al codice della strada sarà aperta il martedì e il giovedì, dalle ore 8:30 alle 12:30, negli uffici dell’Albo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it