Uomini e Donne avrà una durata diversa nel pomeriggio di Canale 5. La decisione arriva dopo la crescita di La Forza di una Donna, la soap turca che sta conquistando pubblico e share. La novità è scattata da lunedì 27 ottobre con un palinsesto Mediaset ritoccato “di fino”. Cosa cambia in concreto, perché si fa ora e quali effetti potrà avere sui telespettatori? Qui sotto mettiamo in fila orari, motivazioni e impatto sulla fascia pomeridiana. Uomini e Donne: cosa cambia davvero e di quanti minuti. Il cambiamento è leggero ma si noterà: Uomini e Donne viene accorciato di circa cinque minuti. L’assetto nasce per dare più respiro alla soap turca senza intaccare l’identità del dating show. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Cambia la durata di Uomini e Donne: il motivo e il nuovo orario