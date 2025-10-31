Cambia la durata di Uomini e Donne | il motivo e il nuovo orario

Anticipazionitv.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uomini e Donne avrà una durata diversa  nel pomeriggio di Canale 5. La decisione arriva dopo la crescita di La Forza di una Donna, la soap turca che sta conquistando pubblico e share. La novità è scattata da lunedì 27 ottobre con un palinsesto Mediaset ritoccato “di fino”. Cosa cambia in concreto, perché si fa ora e quali effetti potrà avere sui telespettatori? Qui sotto mettiamo in fila orari, motivazioni e impatto sulla fascia pomeridiana. Uomini e Donne: cosa cambia davvero e di quanti minuti. Il cambiamento è leggero ma si noterà: Uomini e Donne viene accorciato di circa cinque minuti. L’assetto nasce per dare più respiro alla soap turca senza intaccare l’identità del dating show. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

cambia la durata di uomini e donne il motivo e il nuovo orario

© Anticipazionitv.it - Cambia la durata di Uomini e Donne: il motivo e il nuovo orario

Scopri altri approfondimenti

cambia durata uomini donneMediaset: La Forza di una Donna “ruba spazio” a Uomini e Donne. Ecco cosa cambia - Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 si prepara a un cambiamento di rilievo, che interessa due titoli di punta della rete Mediaset. Riporta cinezapping.com

Uomini e donne, spoiler: Flavio bacia Martina e Nicole, Sebastiano e Magda voltano pagina - Nella registrazione del 27 ottobre si è parlato dei baci del tronista alle sue corteggiatrici e delle nuove conoscenze di Sebastiano e Magda ... Riporta it.blastingnews.com

cambia durata uomini donneCambio programmazione Mediaset a dicembre: Uomini e donne si ferma, chiude Tradimento - Cambio di programmazione sulle reti Mediaset a dicembre, con alcune novità che riguarderanno l'appuntamento con Uomini e donne, il talk show dei sentimenti firmato Maria De Filippi. Segnala it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Cambia Durata Uomini Donne