Cambia il traffico tra viale Buozzi e Tarlati

Traffico e sosta cambiano intorno alle zone interessate dalla Fiera Antiquaria e dal mercato settimanale. Criticità sono previste intorno ai principali parcheggi e nella zona del cimitero urbano per la concomitanza con il weekend in cui si commemorano i defunti. Il pellegrinaggio è già partito nei giorni scorsi e già intorno ai parcheggi della zona cimitero urbano, si registrano traffico e caccia al posto. Domani sabato 1 novembre si scontrano anche il mercato settimanale della zona Giotto, con la partita casalinga dell'Arezzo col Campobasso che si gioca al comunale alle 14.30. L'effetto sarà la chiusura anticipata dei banchi lungo il viale che conduce allo stadio alle 11,30.

