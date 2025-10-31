Call of Duty | Taylor Sheridan e Peter Berg scriveranno e dirigeranno il film live-action per Paramount!

Paramount Pictures e Activision hanno fatto centro, assicurandosi due cineasti di primo piano per lanciare l’adattamento cinematografico di uno dei franchise di videogiochi più venduti al mondo: Call of Duty. Fonti confermano che il creatore di Yellowstone, Taylor Sheridan, e il regista Peter Berg si uniscono al progetto in un’inedita collaborazione per co-scrivere, sviluppare e produrre il film Call of Duty. Paramount si occuperà della distribuzione del lungometraggio live-action. La squadra creativa perfetta per un blockbuster “esplosivo”. Peter Berg (noto per Lone Survivor e Friday Night Lights ) è pronto a dirigere il film, oltre a co-scrivere e produrre. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Call of Duty: Taylor Sheridan e Peter Berg scriveranno e dirigeranno il film live-action per Paramount!

