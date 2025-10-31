Call of Duty | Taylor Sheridan e Peter Berg nel team creativo del film

Il film Call of Duty ha appena ingaggiato un team creativo di grande rilievo. Mentre i videogiochi vengono rapidamente adattati per il grande e il piccolo schermo attraverso film e serie TV, uno dei più importanti sta per arrivare nelle sale cinematografiche, con Call of Duty che verrà adattato come progetto live-action dalla Paramount. Secondo la Paramount, Taylor Sheridan e Peter Berg sono entrati a far parte del team del prossimo film live-action Call of Duty della Paramount. Il duo è stato ingaggiato per scrivere insieme la sceneggiatura, mentre Berg dirigerà l’adattamento del videogioco. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

