Call of Duty il film è ufficiale e avrà un legame fortissimo con la serie Yellowstone

Dopo il successo della serie Paramount+, il produttore e sceneggiatore Taylor Sheridan passerà al mondo dei videogame scrivendo insieme a Peter Berg il primo film incentrato sul gigantesco franchise Taylor Sheridan e Peter Berg scriveranno insieme la sceneggiatura dell'adattamento cinematografico live-action di Call of Duty per Paramount e Activision. Berg sarà anche il regista del film. L'accordo arriva nella settimana in cui è stata diffusa la notizia secondo cui proprio Sheridan, uno dei più grandi creatori di successi dell'azienda, avrebbe stipulato un nuovo accordo di esclusiva con NBCUniversal, a partire dal 2029. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Call of Duty, il film è ufficiale e avrà un legame fortissimo con la serie Yellowstone

Approfondisci con queste news

Call of Duty arriva al cinema: Taylor Sheridan scrive la sceneggiatura e Peter Berg dirige il film per Paramount e Activision. https://gametimers.it/call-of-duty-taylor-sheridan-di-yellowstone-alla-sceneggiatura-e-peter-berg-alla-regia-del-film/ - facebook.com Vai su Facebook

Scatena i tuoi peggiori incubi Infestazione ora è disponibile in Black Ops 6 e Call of Duty Warzone con un bonus PE doppi fino al 16 ottobre - X Vai su X

Call of Duty, il film è ufficiale e avrà un legame fortissimo con la serie Yellowstone - Dopo il successo della serie Paramount+, il produttore e sceneggiatore Taylor Sheridan passerà al mondo dei videogame scrivendo insieme a Peter Berg il primo film incentrato sul gigantesco franchise ... Si legge su movieplayer.it

Peter Berg e Taylor Sheridan faranno il film di un famoso videogame di guerra - Ancora pochissime notizie in merito, tra cui quale versione del ventennale videogioco di guerra verrà scelta per essere tradotta sul grande schermo ... libero.it scrive

Il film su Call of Duty è realtà: Peter Berg e Taylor Sheridan adattano il videogame per il cinema - È ancora presto per sapere quale versione di Call of Duty, degli oltre 20 titoli usciti per il mercato dei videogiochi fino ad oggi, sarà quella scelta per essere narrata sul grande schermo. Segnala comingsoon.it