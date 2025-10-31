Inter News 24 Calhanoglu Inter, il centrocampista ha cancellato dubbi e polemiche con un avvio di stagione da trascinatore in mezzo al campo. Il Corriere dello Sport elogia l’inizio di stagione di Hakan Calhanoglu, protagonista assoluto dell’Inter di Cristian Chivu. Il quotidiano sottolinea come il turco sia riuscito a ribaltare completamente le percezioni attorno al suo nome, dopo le incertezze e le voci che avevano accompagnato l’estate nerazzurra. «Il turco è riuscito nella missione di cancellare rapidamente e totalmente speculazioni, mugugni e diffidenza sul suo conto. Neanche ad Appiano Gentile probabilmente immaginavano potesse farlo in maniera così brillante», scrive il quotidiano romano, riconoscendo la forza mentale del regista interista. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu Inter, risposta da leader: il turco ha zittito i critici e ripreso in mano l’Inter