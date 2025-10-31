Calhanoglu Inter è lui il simbolo del lavoro di Chivu | come lo ha recuperato

Inter News 24 Calhanoglu Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse estivo del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Tra le note più liete della rinascita dell’ Inter di Cristian Chivu c’è senza dubbio Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, 31 anni, è tornato a essere protagonista assoluto dopo un periodo di appannamento. Considerato da molti il simbolo di una vecchia guardia stanca, è stato rimotivato dal tecnico romeno, che ne ha esaltato leadership, visione di gioco e capacità realizzativa. Chivu ha saputo toccare le corde giuste, restituendo a Calhanoglu un ruolo centrale tanto tattico quanto mentale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, è lui il simbolo del lavoro di Chivu: come lo ha recuperato

