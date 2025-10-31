Calhanoglu Inter cancellati i dubbi sul futuro | decisivo Chivu la rivelazione

Inter News 24 Calhanoglu Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse estivo del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter ha ritrovato la sua stella polare. Hakan Calhanoglu è tornato a essere il punto di riferimento tecnico, tattico e mentale della squadra di Cristian Chivu, il vero faro che illumina il gioco nerazzurro. Il centrocampista turco, protagonista di un inizio di stagione straordinario, sta trascinando i campioni d’Italia con prestazioni di altissimo livello, gol decisivi e una continuità impressionante. Come riportato dal Corriere dello Sport, Calhanoglu non è soltanto il cervello del centrocampo, ma anche un fattore determinante in zona offensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

