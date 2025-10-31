Calhanoglu ha zittito tutti | inizio di stagione da leader assoluto dopo un’estate turbolenta

Inter News 24 Calhanoglu, rinascita totale del centrocampista ex Milan: il Corriere dello Sport elogia il turco per aver riconquistato Inter e tifosi. Il Corriere dello Sport non ha dubbi: Hakan Calhanoglu ha vinto la sfida più difficile, quella di cancellare ogni dubbio e ogni polemica sul suo conto. Il centrocampista turco, dopo un’estate segnata da speculazioni di mercato, mugugni e diffidenza, si è ripreso l’ Inter con prestazioni di altissimo livello, diventando il punto di riferimento del centrocampo di Cristian Chivu come nel caso della sfida contro la Fiorentina. «Il turco è riuscito nella missione di cancellare rapidamente e totalmente speculazioni, mugugni e diffidenza sul suo conto. 🔗 Leggi su Internews24.com

