Calhanoglu e Orsolini centrocampisti da gol | guidano la classifica marcatori della Serie A

Inter News 24 Calhanoglu sfida Orsolini nella classifica marcatori! Il dato sul turco che prova a superare l’attaccante del Bologna. Dopo nove giornate di campionato, la classifica marcatori della Serie A offre un dato sorprendente: in vetta non ci sono attaccanti, ma due centrocampisti, Hakan Calhanoglu dell’Inter e Riccardo Orsolini del Bologna, entrambi a quota cinque reti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è un’anomalia che racconta bene la tendenza di un torneo dove le punte stanno faticando a trovare continuità sotto porta. Il regista turco dell’Inter, vero motore del gioco di Cristian Chivu, non solo orchestra la manovra ma è diventato anche una minaccia costante in zona gol. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu e Orsolini, centrocampisti da gol: guidano la classifica marcatori della Serie A

