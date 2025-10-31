Calhanoglu capocannoniere e il flop dei 9 | da Anguissa a Nico Paz i bomber stanno al centro
Gimenez, Ferguson e Morata fermi a zero, David e Scamacca solo 1 gol, Kean a 2: in Serie A quelli che incidono davvero sono i centrocampisti. E l'unico in corsa è Bonazzoli della Cremonese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Il capocannoniere dell'Inter, inaspettatamente. - Hakan Calhanoglu ? - facebook.com Vai su Facebook
Calhanoglu capocannoniere della Serie A. E con la Fiorentina diventa immarcabile - X Vai su X
Calhanoglu, come cambia tutto in 4 mesi: da partente a capocannoniere a sorpresa - Inedita coppia di capocannonieri in Serie A dopo 9 giornate. Secondo tuttomercatoweb.com
Con la doppietta alla Fiorentina aggancia Orsolini nella classifica marcatori. Tanti bonus e una fantamedia monstre: ecco i suoi numeri al Fantacampionato - Tanti bonus e una fantamedia monstre: ecco i suoi numeri al Fantacampionato ... Riporta msn.com
Tifosi Inter sbottano: "Osannano Anguissa, ma è Calhanoglu il capocannoniere di Serie A" - I due centrocampisti di Napoli ed Inter stanno dando buona prova di sé, venendo elogiati per i loro gol in campionato. Secondo msn.com