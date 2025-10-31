Calhanoglu capocannoniere e il flop dei 9 | da Anguissa a Nico Paz i bomber stanno al centro

Gimenez, Ferguson e Morata fermi a zero, David e Scamacca solo 1 gol, Kean a 2: in Serie A quelli che incidono davvero sono i centrocampisti. E l'unico in corsa è Bonazzoli della Cremonese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

