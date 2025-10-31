Calendario Juve i primi impegni di Spalletti | c' è il Napoli all' orizzonte

Il calendario di novembre e inizio dicembre della Juventus, tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Per Luciano Spalletti la sfida al "suo" Napoli è distante solo 7 partite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

calendario juve i primi impegni di spalletti c 232 il napoli all orizzonte

Calendario Juve, i primi impegni di Spalletti: c'è il Napoli all'orizzonte

