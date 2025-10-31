Calciomercato Sassuolo Muharemovic sorprende tutti! Ecco la scelta della società neroverde

Calcionews24.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Sassuolo: rinnovo fino al 2031 per Muharemovic, l’Inter deve rinunciare al difensore bosniaco Il calciomercato Sassuolo continua a sorprendere con mosse strategiche mirate alla valorizzazione dei propri giovani talenti. L’ultima operazione ufficiale riguarda Tarik Muharemovic, difensore bosniaco classe 2003, che ha rinnovato il suo contratto con i neroverdi fino al 30 giugno 2031. Una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

