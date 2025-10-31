Calciomercato Milan Della Valle | Punta già cercata in passato nuovo tentativo a gennaio Ecco il nome

Il Milan cerca un nuovo attaccante per gennaio dopo le difficoltà di Gimenez e Nkunku. Fabiana Della Valle (Gazzetta) rivela il retroscena: i rossoneri avevano già sondato Jonathan Burkardt, ora all’Eintracht, valutato 30 milioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Della Valle: “Punta già cercata in passato, nuovo tentativo a gennaio”. Ecco il nome

