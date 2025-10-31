Calciomercato Lazio Isaksen potrebbe lasciare la squadra biancoceleste? L’indiscrezione in vista di gennaio

Calciomercato Lazio: il futuro del danese Isaksen tra rinnovo e cessione Il Calciomercato Lazio entra nel vivo, e uno dei temi più delicati che la dirigenza biancoceleste dovrà affrontare riguarda il futuro del centrocampista danese, che si trova di fronte a un vero e proprio bivio per la prossima stagione. Come riportato da Il Messaggero, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Lazio, Isaksen potrebbe lasciare la squadra biancoceleste? L’indiscrezione in vista di gennaio

#Calcio #Eccellenza #Lazio #GironeB #CalcioMercato #Portiere #Latina #BorhoHermada #Formia Eccellenza, Città di Formia Calcio: nuovo innesto classe 2007 a difendere i pali biancazzurri - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Lazio, Isaksen e quel futuro quasi incerto per l’attaccante biancoceleste. La situazione - La situazione attuale Il Calciomercato Lazio continua a essere uno dei temi più caldi per i tifosi biancocelesti, soprattutto per quan ... Segnala lazionews24.com

Calciomercato Lazio, quel giocatore potrebbe essere ceduto a sorpresa al termine della stagione. La posizione di Lotito è molto chiara - Il ritorno in campo di Jens Petter Isaksen rappresenta un segnale importa ... Segnala lazionews24.com

Isaksen Lazio, i biancocelesti sono ad un bivio: rinnovo o cessione. La decisione sarà presa a breve. Le ultimissime sul giocatore danese - I biancocelesti devono prendere una decisione molto importante su di lui Dopo un’estate difficile segnata dalla mononucleosi, Isaksen ha finalmente ... Lo riporta calcionews24.com