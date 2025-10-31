Calciomercato Juve Spalletti vuole un regista | il sogno è…

Calciomercato Juve. La Juventus è pronta a riaccendere il proprio motore di centrocampo. Il messaggio di Luciano Spalletti appena arrivato è chiaro: per dare identità e ritmo al gioco bianconero serve un vero regista. Quel tipo di calciatore capace di dettare i tempi, costruire linee di passaggio e dare ordine tattico alla manovra. Da Leandro Paredes alla Roma a Stanislav Lobotka al Napoli, Spalletti ha sempre fatto scuola nel trasformare mediani in veri e propri cervelli di gioco. E oggi, alla Juve, sente la stessa esigenza. Senza un faro in mezzo al campo, il suo calcio rischia di restare incompiuto: idee moderne, ma senza il metronomo giusto per orchestrare i movimenti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it