Calciomercato Juve ricordi Frendrup? Una big italiana bussa alla porta del Genoa cerca il colpaccio già a gennaio? La situazione per l’ex obiettivo bianconero

Calciomercato Juve, ricordi Frendrup? Una big italiana spinge per acquistarlo dal Genoa, affare già a gennaio? La situazione per l’ex obiettivo. Un nuovo nome per il centrocampo, un motorino instancabile per blindare la mediana. La Roma di Gian Piero Gasperini non si ferma e, dopo un avvio di stagione da protagonista, programma già i rinforzi per gennaio. Come svelato dal giornalista Orazio Accomando, l’ultimo profilo finito sul taccuino della dirigenza giallorossa è quello di Morten Frendrup del Genoa. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Un “tuttocampista” per Gasperini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, ricordi Frendrup? Una big italiana bussa alla porta del Genoa, cerca il colpaccio già a gennaio? La situazione per l’ex obiettivo bianconero

