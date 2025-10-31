Calciomercato Juve | lui diventa un rimpianto? Quel giocatore dell’Inter… Non sono bastate due call per convincerlo

Calciomercato Juve: lui diventa un rimpianto? Quel giocatore dell'Inter sarebbe potuto diventare bianconero. Non sono bastate due call per convincerlo. C'è un retroscena di mercato significativo dietro l'acquisto di Sucic da parte dell' Inter, un affare ufficializzato nel gennaio 2025 con vista sulla stagione successiva. La notizia più rilevante è che, mentre molti club si muovevano in quel mese, l'Inter aveva già blindato il giocatore da tempo. Lo rivela Gianluigi Longari. Piero Ausilio chiuse il colpo con la Dinamo Zagabria addirittura nelle fasi finali del 2024. Questa mossa rappresenta una notevole dimostrazione di fiducia, poiché avvenne in uno dei momenti professionalmente più difficili per il centrocampista.

