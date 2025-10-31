Calciomercato Inter si allontana l’obiettivo Muharemovic | rinnovo fino al 2031 con il Sassuolo per il centrale

Inter News 24 Calciomercato Inter, sempre più complicata la strada per Muharemovic: il Sassuolo blinda il suo talento con un contratto importante. L’ Inter dovrà probabilmente depennare un nome importante dalla lista dei possibili rinforzi difensivi per il calciomercato. Come comunicato ufficialmente dal Sassuolo, il giovane Tarik Muharemovic ha rinnovato il proprio contratto con i neroverdi fino al 30 giugno 2031, chiudendo di fatto ogni spiraglio per un suo approdo a Milano. Il difensore bosniaco classe 2003, cresciuto nel vivaio della Juventus e protagonista della promozione del Sassuolo nella passata stagione, era finito nel mirino di Piero Ausilio e Giuseppe Marotta come profilo giovane, futuribile e perfettamente in linea con la strategia del club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, si allontana l’obiettivo Muharemovic: rinnovo fino al 2031 con il Sassuolo per il centrale

Altre letture consigliate

#calciomercato #Kim, contatti concreti con l'entourage: sfida di mercato tra Milan e Inter #milan #SempreMilan - facebook.com Vai su Facebook

#Napoli tra PSV ed Inter: quando tornano #McTominay e #Hojlund ? https://calciomercato.com/liste/napoli-cosa-filtra-sui-recuperi-di-mctominay-e-hojlund-tra-psv-eindhoven-e-inter/blte49624e38ca0cf6e… - X Vai su X

Inter, Cech si allontana - Secondo quanto evidenziato dal The Sun, il Liverpool ha scelto di puntare tutto su Petr Cech per la propria porta. Come scrive calciomercato.com

L'Inter allontana Real e Barcellona da Icardi - Mauro Icardi è e resterà incedibile almeno fino al 1 luglio quando tornerà operativa la clausola rescissoria da 110 milioni di euro. Scrive calciomercato.com