Calciomercato Inter occhi su Idrissi del Cagliari | anche il Napoli sul talento classe 2005

di Dario Bartolucci Calciomercato Inter, il giovane terzino rossoblù sta attirando l’interesse dei top club italiani: le ultime sul classe ’05 dei sardi in vista di Gennaio. Nuovo nome sul taccuino del calciomercato Inter: si tratta di Riyad Idrissi, terzino sinistro classe 2005 di proprietà del Cagliari. Il giovane difensore, tra i prospetti più promettenti del vivaio rossoblù, sta attirando l’attenzione di diversi club di Serie A grazie alle sue prestazioni convincenti con la Primavera e alle prime convocazioni con la prima squadra di Fabio Pisacane. Secondo quanto riportato da ambienti vicini al settore giovanile sardo, anche il Napoli avrebbe messo nel mirino Idrissi, monitorando la sua crescita in vista delle prossime sessioni di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, occhi su Idrissi del Cagliari: anche il Napoli sul talento classe 2005

