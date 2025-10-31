Calciomercato Inter Marotta sogna un sacco di giocatori per gennaio Ecco la situazione attuale
Calciomercato Inter, Guehi il sogno principale: da Kim a Muharemovic, la lista dei desideri di Ausilio e Marotta L’Inter pensa già al futuro del reparto difensivo e il Calciomercato Inter potrebbe riservare sorprese importanti nei prossimi mesi. Nonostante le buone prestazioni di Yann Bisseck, capace di imporsi anche come centrale, la società nerazzurra vuole rinforzare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Passione Inter. . Cosa è successo in Inter-Fiorentina 3-0, arbitri, Serie A, calciomercato e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, partec - facebook.com Vai su Facebook
#Napoli tra PSV ed Inter: quando tornano #McTominay e #Hojlund ? https://calciomercato.com/liste/napoli-cosa-filtra-sui-recuperi-di-mctominay-e-hojlund-tra-psv-eindhoven-e-inter/blte49624e38ca0cf6e… - X Vai su X
Calciomercato Inter, Marotta sogna un sacco di giocatori per gennaio. Ecco la situazione attuale - Calciomercato Inter, Guehi il sogno principale: da Kim a Muharemovic, la lista dei desideri di Ausilio e Marotta L’Inter pensa già al futuro del reparto difensivo e il Calciomercato Inter potrebbe ris ... Riporta calcionews24.com
Calciomercato Inter, si valuta uno svincolato del Manchester City! - Beppe Marotta avrebbe intenzione di provare a costruire qualcosa di importante in sede di calciomercato per l'Inter del 2026 ... Scrive msn.com
Calciomercato Inter | Marotta sogna una roba spettacolare… per il 2026 - Beppe Marotta sembra intenzionato, più che mai, a costruire qualcosa di incredibile in sede di calciomercato per il 2026 ... msn.com scrive