Calciomercato Inter LIVE | c’è anche Kim tra le idee per la difesa presente e futuro in bilico per Acerbi e de Vrij

Internews24.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter live c8217232 anche kim tra le idee per la difesa presente e futuro in bilico per acerbi e de vrij

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: c’è anche Kim tra le idee per la difesa, presente (e futuro) in bilico per Acerbi e de Vrij

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Live C8217232