Calciomercato Inter l’idea Guehi non è tramontata | ecco la strategia

Ilnerazzurro.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Inter guarda già al futuro e prepara le mosse per il mercato di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare una rosa che dovrà sostenere una stagione impegnativa tra campionato e Champions League. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra sta valutando l’opportunità di anticipare una mini-rivoluzione in difesa, reparto che in estate vedrà quasi certamente gli addii di Acerbi, De Vrij e Darmian. L’intento è chiaro: rinnovare la retroguardia con profili giovani ma già pronti per l’alto livello europeo. Tra i nomi più seguiti spicca quello di Marc Guehi, 25enne centrale del Crystal Palace e della Nazionale inglese, in scadenza di contratto nel giugno 2026 ma in rotta con il club londinese. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

